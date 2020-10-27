Жена инструктора по стрельбе, выстрелившая мужу в голову во время пьянки, отправлена под суд(5)
Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело 44-летней Лийны Баховски, в котором обвиняет ее в попытке убийства собственного мужа.
Пыхьяская окружная прокуратура направила в суд уголовное дело 44-летней Лийны Баховски, в котором обвиняет ее в попытке убийства собственного мужа.
18 мая поздним вечером 44-летняя Лийна Баховски выстрелила в голову 46-летнему Мартину Баховски, известному инструктору по стрельбе.
Прокурор Катри Паэсоо констатирует, что за преступлением стоит злоупотребление алкоголем. В ходе следствия выяснилось, что в тот вечер супруги вместе распивали дома алкоголь. Согласно доказательствам, женщина направила на мужа пистолет, право на владение которым она имела и который был зарегистрирован на ее имя. Затем она сделала один выстрел в голову мужа, тем самым вызвав опасные для жизни травмы.
Если же прокуратура рассматривает стрельбу как попытку убийства, то сама Лийна Баховски и ее защита ранее утверждали, что это был несчастный случай: якобы речь шла об игре, когда человек наводит пистолет на рядом стоящего, после чего отводит дуло и производит выстрел. По версии зашиты, Лийна забыла, что пистолет в ее руке заряжен. Отмечается, что после выстрела женщина оказала мужу первую помощь и вызвала скорую.
На момент инцидента супруги были пьяны. Адвокат считает, что мужчина как опытный инструктор должен быть забрать у жены оружие. По словам адвоката, Лийна изъявила желание пройти лечение от алкогольной зависимости и помочь мужу в выздоровлении.
Пострадавшего доставили в больницу, супругу задержали в тот же день. В ходе обыска в доме Баховски было найдено 12 единиц оружия, три из которых были нелегальными. Также были найдены нелегальные части оружия. В отношении Мартина Баховски из-за этого заведено отдельное уголовное дело. У обоих супругов было разрешение на оружие, которое на данный момент уже не действует.
Дата предварительного заседания по данному уголовному делу еще не назначена.
К сказанному можно добавить, что Мартин Баховски в 2011 году в интервью Delfi ратовал за право для всех иметь оружие, утверждая, что мир при этом стал бы более безопасным.
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