"Железные дороги в десятки раз опаснее шоссе". В чем причина несчастных случаев и высокой смертности на ЖД переездах?(32)
Ни светофоры, ни шлагбаумы и ограждения не могут предотвратить несчастные случаи на железнодорожных переездах.
Ни светофоры, ни шлагбаумы и ограждения не могут предотвратить несчастные случаи на железнодорожных переездах.
Во вторник утром на железнодорожном переезде Веэренни в Таллинне поезд насмерть сбил журналиста Юри Аарма на велосипеде. Выяснилось, что во время езды на велосипеде Аарма говорил по телефону. Телефон он держал в правой руке, что закрывало его поле зрения — с той же стороны шел поезд.
Поэтому он не заметил приближающийся поезд. Лишь за несколько секунд до несчастья актер заметил опасность, но тогда уже столкновение было неизбежно. Поезд дал два дополнительных сигнала. Аарма скончался на месте.
Глава службы безопасности Eesti Raudtee Тарви Вийсалу констатирует, что ни сигналов поезда, ни попытки машиниста затормозить все же недостаточно. Самая важная роль в предотвращении несчастного случая — у самого человека.
"Железнодорожные переезды часто являются опасными зонами. Там людям нужно быть особо внимательными", — подчеркивает он. Как Eesti Raudtee учит детей, важно соблюдать три важных шага для безопасности: подожди, послушай, посмотри.
Жители микрорайона Луйте, где находится опасный железнодорожный переезд уже протестовали против его закрытия и даже судились с городом из-за этого. Позже они же и обращали внимание на то, насколько он опасен, и что его нужно оборудовать светофором, звуковым сигналом и ограждением.
Однако Вийсалу подчеркивает, что даже со светофорами и звуковыми сигналами несчастные случаи все равно происходят. В качестве примера он приводит железнодорожный переезд Лиллекюла, являющийся одним из места с самым большим числом несчастных происшествий, несмотря на светофор и сигналы.
Проблема в том, что люди привыкли игнорировать предупредительные сигналы и огни, считает Вийсалу. Кроме того, в том месте проходит очень много железнодорожных путей разом, и когда человек доходит до середины десятиметрового перехода, то он уже забывает, что вот-вот должен проехать поезд.
Зато строительство туннель для пешеходов в Лиллекюла себя оправдало, так как после него подобные несчастные случаи там прекратились.
"Железные дороги в десятки раз опаснее шоссе. На железной дороге поезд ведь не может совершить маневр", — подчеркивает Тарви Вийсалу. Тормозной путь поезда занимает от половины до целого километра. Обычно поезда ездят при скорости 90 км/ч, и в момент инцидента на Веэренни поезд успел скинуть скорость лишь до 79 км/ч.
Глава НКО Operation Lifesaver Estonia (OLE) Тамо Вахеметс отмечает, что как показывает практика, людей не останавливают ни ограждения, ни шлагбаумы. НКО является автором таких рекламных кампаний, как "Сними наушники и пропусти поезд!” и "Пропусти поезд! Тебя ждут дома к Рождеству".
"Самое важное — лично отвечать за свою безопасность. Остановиться перед железной дорогой и хорошенько посмотреть в обе стороны. Не сложно и наушники из ушей достать на секунду. Лучше потратить один момент и тем самым избежать несчастного случая", — говорит Вахеметс.
В этом году на железной дороге произошло три серьезных несчастных случая, двое из которых завершились летальным исходом. А вот в прошлом году произошел целый 31 инцидент, погибло 13 человек и пострадало 17. В 2017 году было 22 подобных инцидента и 13 смертей, а в 2016 году — лишь 13 инцидентов и один погибший.
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