"Железные дороги в десятки раз опаснее шоссе". В чем причина несчастных случаев и высокой смертности на ЖД переездах?

Во вторник утром на железнодорожном переезде Веэренни в Таллинне поезд насмерть сбил журналиста Юри Аарма на велосипеде. Выяснилось, что во время езды на велосипеде Аарма говорил по телефону. Телефон он держал в правой руке, что закрывало его поле зрения — с той же стороны шел поезд.

Поэтому он не заметил приближающийся поезд. Лишь за несколько секунд до несчастья актер заметил опасность, но тогда уже столкновение было неизбежно. Поезд дал два дополнительных сигнала. Аарма скончался на месте.

Светофоры и заграждения не помогают



Глава службы безопасности Eesti Raudtee Тарви Вийсалу констатирует, что ни сигналов поезда, ни попытки машиниста затормозить все же недостаточно. Самая важная роль в предотвращении несчастного случая — у самого человека.

"Железнодорожные переезды часто являются опасными зонами. Там людям нужно быть особо внимательными", — подчеркивает он. Как Eesti Raudtee учит детей, важно соблюдать три важных шага для безопасности: подожди, послушай, посмотри.

Жители микрорайона Луйте, где находится опасный железнодорожный переезд уже протестовали против его закрытия и даже судились с городом из-за этого. Позже они же и обращали внимание на то, насколько он опасен, и что его нужно оборудовать светофором, звуковым сигналом и ограждением.