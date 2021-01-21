Землекопные работы лишили Postimees электричества, порталы издания не работают(2)
В ходе землекопных работ в Таллинне в квартале Fahle поврежден кабель, который питал две подстанции. По сообщению предприятия Elektrilevi, на полчаса без электричества осталось и здание газеты Postimees.
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