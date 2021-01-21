Землекопные работы лишили Postimees электричества, порталы издания не работают

В ходе землекопных работ в Таллинне в квартале Fahle поврежден кабель, который питал две подстанции. По сообщению предприятия Elektrilevi, на полчаса без электричества осталось и здание газеты Postimees.
Пресс-секретарь Elektrilevi Ивар Юрченко сообщил, отключение коснулось трех клиентов. Один из них - компания Postimees grupp.
По словам Юрченко, перебой в снабжении электричеством продлился полчаса. Однако сама газета сообщает что работа нарушена более длительное время.
В 16.30 выяснилось, что проблема в одной из подстанций. Ремонтники Elektrilevi занимаются устранением неисправности и обещают, что в скором времени Postimees получит электричество.
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