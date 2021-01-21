Землекопные работы лишили Postimees электричества, порталы издания не работают

Пресс-секретарь Elektrilevi Ивар Юрченко сообщил, отключение коснулось трех клиентов. Один из них - компания Postimees grupp.

По словам Юрченко, перебой в снабжении электричеством продлился полчаса. Однако сама газета сообщает что работа нарушена более длительное время.

В 16.30 выяснилось, что проблема в одной из подстанций. Ремонтники Elektrilevi занимаются устранением неисправности и обещают, что в скором времени Postimees получит электричество.