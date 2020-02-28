Заведующему отделением инфекционных заболеваний Клиники ТУ предъявлено обвинение во взяточничестве

Согласно обвинению, Матти Майметс с 2016 по 2018 год участвовал в собраниях, на которых обсуждали госзакупки антиретровирусных препаратов (лекарства от ВИЧ), принятые там решения касались и связанных с ним предприятий, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру" (ETV).
В таких случаях Майметс должен был уклониться от принятия решений, а поскольку он этого не сделал, то нарушил ограничение на совершение действия.
Прокуратура обвиняет Майметса также в требовании взятки и получении двух взяток от представителей предприятий, занимающихся лекарствами, на общую сумму 1800 евро.
Тартуская клиника в письменном комментарии "АК" сообщила, что Майметс продолжает работу, но до решения суда не занимается сделками по закупке лекарств и других медицинских товаров.
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