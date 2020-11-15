Застрявшего в дверях автобуса мужчину протащило по дороге. В каком он состоянии и что будет дальше, пока неизвестно

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”Полиция не может ответить на вопросы относительно состояния здоровья мужчины. Также полиция не дает оценок. Все дальнейшие обстоятельства, а также размер возможного наказания будут установлены в ходе следствия на основании собранных доказательств”, — сказал Delfi пресс-секретарь полиции.

"По первоначальным данным, автобус стоял на перекрестке Таммсааре теэ и Сыпрузе пуйестеэ, после чего совершил поворот налево в сторону торгового центра Magistrali. Автобус стоял на перекрестке, когда пассажиры оповестили водителя автобуса о случившемся. Пассажиры освободили 29-летнего мужчину из зажатых дверей. Причины произошедшего выясняются", — рассказала вчера RusDelfi старший инспектор аварийной группы Пыхьяской префектуры Хелен Пуусемп.

Вечером инспектор сообщила RusDelfi, что полиция посмотрела видео с камер наблюдения. Согласно видео, мужчина открыл дверь и пытался выйти из автобуса в то время, когда автобус стоял перед светофором.

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