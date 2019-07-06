06.07.2019, 11:47

Зарубежные мошенники вытянули только из жителей Харьюмаа и только в июне свыше 100 000


rus.delfi.ee
EST
Зарубежные мошенники вытянули только из жителей Харьюмаа и только в июне свыше 100 000
Tanel Meos

Полиция ежемесячно получает от жителей Эстонии сообщения о звонках с литовских телефонных номеров (+370): предлагаются «отличные» возможности инвестирования. У попавшихся на этот трюк эстоноземельцев выудили уже сотни тысяч евро.

Несмотря на то, что полиция через СМИ постоянно предупреждает о подобных мошенниках, последним удается находить всё новые и новые жертвы, говорит начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

Все истории — как под копирку. Вот, например, в мае обратился в полицию живущий в Маарду мужчина, которому сделали заманчивое предложение заработать. С декабря по март он перевел через интернет 44 500 евро и, разумеется, обратно свои деньги не получил. И подобные случаи фиксируются по всей Эстонии.

Схема проста. Как правило звонит русскоязычный человек (телефонный код страны может быть каким угодно). «Предлагается «выгодная» сделка: с вашей стороны — инвестиции, а маклер гарантирует высокий доход, процент гораздо выше, чем у любого из легально действующих в Эстонии финансовых учреждений. Убеждают, что риска нет», - рассказывает Тамбре.

Жертвой может оказаться человек любого возраста, хотя чаще всего в сети злоумышленников попадаются пожилые люди, которые плохо разбираются в компьютере.

«Люди настолько ослеплены возможностью быстро и много заработать, что остаются не только без всех сбережений, но и в долгу перед фирмами, где берут быстрые кредиты», - объясняет Тамбре.

Конечно, по факту преступлений возбуждаются уголовные дела, но пропавшие деньги вернуть пострадавшего крайне сложно, так как деньги уходят в далекие страны, с которыми у правоохранительных органов Эстонии нет тесного сотрудничества.

Поэтому полиция еще раз предупреждает: если кто-то вам предлагает очень прибыльно инвестировать деньги в биржу, биткойны, в недвижимость, говорит с вами по-русски и, что важно — хочет установить вам в компьютер необходимую для инвестирования программу, - с очень большой вероятностью речь идет о мошенничестве.
«Не вступайте в длительную беседу, положите трубку и, на всякий случай, дайте знать об этом разговоре полиции», - рекомендует Тамбре.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: