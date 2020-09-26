ЗАПИСИ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА | На волоске от смерти: перебегающие железнодорожные пути люди едва не оказываются под колесами поезда

В связи с этим напоминаем: железная дорога крайне опасна для участников дорожного движения. Записи с видеорегистраторов поездов Elron наглядно иллюстрируют это. Смотрите видео!

Как говорила ранее менеджер по безопасности Elron Натали Аосаар, опасные ситуации на железной дороге и железнодорожных переездах происходят из-за невнимательности участников дорожного движения: пешеходы не отрываясь смотрят в смартфон, велосипедисты спешат пресечь пути, не убедившись в том, что поезд не приближается, на железной дороге или в непосредственной близости от нее играют дети, автомобилисты жмут на газ, не убедившись в безопасности железнодорожного переезда.

”Тормозной путь поезда в десятки раз длиннее, чем у легкового автомобиля. Машинист, заметив человека, не может сразу остановить поезд, а человек, заметив поезд, может остановиться сразу”, — подчеркнула менеджер по безопасности Elron.

Перед тем, как переходить через железную дорогу, следует всегда убедиться в том, что поезд не приближается, — посмотреть налево и направо, а также прислушаться.

Менеджер по безопасности Elron заметила, что колеса поездов больше не стучат, как некогда, но движущийся поезд все равно можно видеть и слышать. ”Поезда всегда дают свисток как при отбытии со станции, так и перед проездом по железнодорожному переезду, — но внимание и поведение людей изменились: люди будто перестали ощущать себя участниками дорожного движения и стали пренебрегать его элементарными правилами”.