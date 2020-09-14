ЗАПИСЬ ДОРОЖНОЙ КАМЕРЫ | ДТП на Сыле — результат гонки, в которой участвовал также BMW. Полиция установила личность водителя

Как сообщила полиция, за кадром осталось то, как два автомобиля постоянно обгоняли друг друга на столичных дорогах. Результатом такой гонки стало ДТП и два доставленных в больницу человека. BMW же скрылся с места аварии.

Производство уже инициировано, также полиция связалась с владельцем участвовавшего в гонке BMW. Личность водителя установлена и его вызвали на допрос.

В воскресенье в 14:58 произошло ДТП на перекрестке Колде пуйестеэ и улицы Сыле в Таллинне. 44-летний водитель Chevrolet Corvette не справился с управлением автомобиля, отклонился на встречную полосу и врезался в Nissan Qashqai, за рулем которого находился 42-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина и 15-летняя девочка, которые находились в Nissan. Обе находятся в больнице. Их жизни вне опасности.

