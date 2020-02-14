Закурил и уснул. Пожарные обнаружили очаг пожара в туалете

Выяснилось, что житель данной квартиры в туалете закурил, а затем так же заснул. От непогашенной сигареты загорелась туалетная бумага.

Спасатели ликвидировали возгорание. Они призывают к осторожности при курении и напоминают о необходимости тщательно гасить окурки.