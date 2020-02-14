14.02.2020, 11:20

Закурил и уснул. Пожарные обнаружили очаг пожара в туалете

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Закурил и уснул. Пожарные обнаружили очаг пожара в туалете
Ardo Kaljuvee

13 февраля в 21.31 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из квартиры дома по аллее Пярна в поселке Аудру (Пярнумаа) идет дым. Спасатели обнаружили очаг возгорания в туалете.

Выяснилось, что житель данной квартиры в туалете закурил, а затем так же заснул. От непогашенной сигареты загорелась туалетная бумага.

Спасатели ликвидировали возгорание. Они призывают к осторожности при курении и напоминают о необходимости тщательно гасить окурки.

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