Закурил и уснул. Пожарные обнаружили очаг пожара в туалете

13 февраля в 21.31 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из квартиры дома по аллее Пярна в поселке Аудру (Пярнумаа) идет дым. Спасатели обнаружили очаг возгорания в туалете.
Выяснилось, что житель данной квартиры в туалете закурил, а затем так же заснул. От непогашенной сигареты загорелась туалетная бумага.
Спасатели ликвидировали возгорание. Они призывают к осторожности при курении и напоминают о необходимости тщательно гасить окурки.
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