Задержаны три молодых человека, которых подозревают в кражах катализаторов

На этой и предыдущей неделе полиция задержала в Пылвамаа трех молодых людей, имеют отношение к кражам катализаторов, произошедших в ноябре. Молодые люди признаны подозреваемыми в деле о кражах с автомобилей 12 катализаторов в Тарту (8) и Вырумаа (4).

Как правило, преступления совершались в спальных районах в ночное время.

По словам представителя тартуской полиции Тауно Пярли, собрать улики против подозреваемых помогли камеры видеонаблюдения и показания свидетелей.

"Молодые люди признали свою вину и рассказали, что совершали кражи с целью их последующей продажи", - сказал Пярли.

Подозреваемым 19-20 лет. Один из них ранее наказывался в уголовном порядке. Молодым людям грозит лишение свободы на срок до 5 лет.