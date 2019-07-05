05.07.2019, 18:09

Задержаны двое мужчин, которые в большом количестве заказывали по почте наркотики

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rus.delfi.ee
EST
Задержаны двое мужчин, которые в большом количестве заказывали по почте наркотики
MTA

Налоговый и таможенный департамент задержал весной в Эстонии двух мужчин, которых подозревают в семи случаях заказа по почте наркотических средств. Мужчины заказывали из Голландии таблетки Ecstasy, порошок DMT и марки LSD.

Один из задержанных заказал в три приема из Голландии 353 таблетки, другой в четырех случаях — 337.

По словам представителя ведомства Кайи — Лиийзы Табри, вещества заказывались для дальнейшей перепродажи. Ранее мужчины в криминальном порядке не наказывались и вели законопослушный образ жизни.

В 2017 году было обнаружено 695 почтовых отправлений с подозрительным содержанием. В прошлом году — 742. За первые полгода 2019-го посылок, содержащих наркотические вещества выявлено 327.

Таможенники предупреждают: у многих желающих заработать неправедным трудом существует иллюзия о непрозрачности интернет-заказов. У тому же, как известно, на почте работают обученные на поиск наркотиков собаки и современная техническое оборудование.

MTA
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