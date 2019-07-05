Задержаны двое мужчин, которые в большом количестве заказывали по почте наркотики

Один из задержанных заказал в три приема из Голландии 353 таблетки, другой в четырех случаях — 337.

По словам представителя ведомства Кайи — Лиийзы Табри, вещества заказывались для дальнейшей перепродажи. Ранее мужчины в криминальном порядке не наказывались и вели законопослушный образ жизни.

В 2017 году было обнаружено 695 почтовых отправлений с подозрительным содержанием. В прошлом году — 742. За первые полгода 2019-го посылок, содержащих наркотические вещества выявлено 327.

Таможенники предупреждают: у многих желающих заработать неправедным трудом существует иллюзия о непрозрачности интернет-заказов. У тому же, как известно, на почте работают обученные на поиск наркотиков собаки и современная техническое оборудование.