Задержанный в Нарве пьяный водитель проведет под стражей два месяца

По ходатайству прокуратуры был взят под стражу пьяный водитель

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Марины Загорец, она ходатайствовала о взятии мужчины под стражу в связи с тем, что он уже был ранее наказан судом за совершение аналогичного деяния.

”Несмотря на то, что подозреваемому было ранее вынесено наказание за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, он не сделал для себя соответствующих выводом и снова сел за руль в пьяном виде, находясь при этом на испытательном сроке. Полной безответственностью является также и то, что помимо водителя в автомобиле находились еще два человека, тем самым мужчина подверг опасности не только себя, но и своих друзей”, — добавила прокурор Загорец.

Вчера, 16 марта, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял мужчину под стражу сроком на два месяца.

14 марта в ходе патрулирования на улице Харидузе внимание полицейских привлек своим неуверенным стилем езды автомобиль Audi, за рулем которого был мужчина 1989 г. р.

"Когда его попросили выйти из машины, стоять ему было трудно. Алкометр показал, что человек сел за руль в таком серьезном опьянении, что есть основания для возбуждения уголовного дела", — сказал лейтенант полиции патрульной службы Нарвского отделения полиции Николай Клейн.

Пассажирами автомобиля было друзья водителя. ”Пьяный водитель ставит в опасность и себя, и других, и в этом случае это происходит с согласия или даже одобрения друзей. Если вы видите, что ваш близкий или друг пьян и собирается сесть за руль, важно, чтобы вы убедили его этого не делать", — добавил Клейн.