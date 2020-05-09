Задержанный в Кохтла-Ярве благодаря звонку очевидца пьяный водитель взят под стражу

7 мая по ходатайству Вируской окружной прокуратуры и с разрешения Вируского уездного суда мужчина был взят под стражу на два месяца.

"Задержанный объяснил свой поступок тем, что днем ранее он пил с другом водку и пиво и утром решил, что он уже трезв", — сказала руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Леа Бяренсон.

В отношении мужчины, который и ранее наказывался за подобные нарушения закона в уголовном порядке, начато уголовное делопроизводство.

"К счастью, его задержали до того, как он мог совершить ДТП с тяжкими последствиями. Хотя он успел проехать только пару сотен метров, и за это время могло произойти ДТП, в котором мог пострадать как он сам, так и другие люди. В дорожном движении нельзя надеяться на случай, важно, чтобы все люди старались сделать наши дороги безопаснее", — сказала Бяренсон.

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции благодарит все людей, которые все чаще сообщают полиции о опасных или вызывающих подозрение водителях.

"Мы очень благодарны за такие звонки, так как благодаря этим людям мы смогли задержать нескольких опасных водителей. Не безопасность движения влияют и другие факторы, например, сторонние действия за рулем или превышение скорости, и передача полиции информации о таких водителях делает дорожное движение безопаснее", — добавила Леа Бяренсон.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова, мужчина подозревается в двух эпизодах управления транспортным средством в состоянии опьянения.

"Учитывая то, что он был ранее наказан судом за совершение аналогичного деяния и не сделал из этого соответствующих выводов, то в отношении него не остается ничего другого, как изолировать его от общества, так как он опасен для общества", — пояснил Листов.

Прокурор напоминает, что с 1 ноября 2017 года ужесточилось наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В случае повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения человека может ожидать наказание сроком до четырех лет тюремного заключения и в подобных случаях обязательным условием является назначение шокового тюремного заключения, не менее одного месяца.