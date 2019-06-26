Задержание 15-летнего наркодилера в Нарве помогло ликвидировать наркогруппировку

По словам ведущего следователя Нарвского отделения полиции Сергея Масленникова, полицейские быстро вышли на след юного дилера, который занимался продажей наркотиков примерно два месяца.

„На следующем этапе нам предстояло выяснить, кто снабжает запрещенными средствами молодого наркодилера. В результате мы вышли на 21-летнего молодого человека, который ранее не наказывался в уголовном порядке. В конце мая 2018 года ему было предъявлено подозрение в незаконном обороте наркотическими веществами в большом количестве и вымогании денег", – рассказал Масленников.

В ходе делопроизводства полиция обнаруживала все новые детали и 14 ноября прошлого года пять молодых человек предстали в Нарве перед судом. Суд признал их виновными в незаконном обороте наркотическими средствами в большом количестве и в качестве наказание им было назначено тюремное заключение, часть из которого придется отбыть реально. Кроме этого, решением суда было конфисковано имущество, заработанное незаконным путем.

„Хотя преступная деятельность этих молодых людей в Нарве была завершена, для нас это означало лишь половину проделанной работы. Нашей целью было установить личность лидера группировки", – пояснил ведущий следователь.

"Информация, полученная в ходе оперативно-следственных действий, привела полицейских в дом, где жил мужчина, которого мы подозревали в вымогательстве и продаже наркотиков. Мы получили подтверждение тому, что сосед этого мужчины, 33-летний мужчина, не имевших ранее наказаний в уголовном порядке, являлся главный действующим лицом, который снабжал нарвских дилеров, в основном, марихуаной".