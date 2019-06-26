Задержание 15-летнего наркодилера в Нарве помогло ликвидировать наркогруппировку

Всего на той стадии ведения делопроизводства было задержано семеро мужчин в возрасте от 22 до 33 лет, которые в июне 2019 года были наказаны решением суда за совершение наркопреступлений. И этим лицам суд вынес в качестве наказания тюремное заключение, часть из которого придется отбыть реально, а также было конфисковано полученное преступным путем имущество.
„Двенадцать человек понесли ответственность за свои деяние. У них было конфисковано в пользу государства почти 19 000 евро наличных, шесть автомобилей и мобильные телефоны. Но самое главное, что мы сделали наркотики менее доступными для несовершеннолетних", – подытожил капитан полиции Сергей Масленников.
По словам полицейских, проводивших данное следствие, получившие наказание лица действовали в Нарве с лета 2017 года до января этого года. В основном, они занимались оборотом марихуаны, а также кокаина. Некоторые из них сами употребляли наркотики. Наркотические средства хранились в специально для этих целей арендованных гаражных боксах. Свою деятельность они старались законспирировать, например, обращаясь между собой, они использовали конкретные предложения, имевшие определенное значение. Основной поставщик пытался держать под контролем цепочку, по которой двигались наркотики. Сам он вел достаточно скромный образ жизни, но дилеры жили короткое время на широкую ногу.
„Людей, которые начинают заниматься продажей наркотиков в надежде быстро разбогатеть, рано или поздно ждет разочарование. В своей работе мы видим, что такая схема повторяется постоянно: сначала человек пробует наркотик для развлечения, потом начинает заниматься продажей наркотиков и эта недолгая "карьера" заканчивается тюрьмой. Мы также видим людей, живущих в полной убежденности, что ничего плохого от одной сигареты с марихуаной случиться не может, но в конце концов и они оказываются на той же дорожке", – добавил Масленников.
Решение суда, вынесенное в июне этого года, еще не вступило в силу.
Сегодня, 26 июня, отмечается международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
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