Задержан житель Кивиыли по факту о смерти своей спутницы жизни

В пятницу, 22 мая, в Центр тревоги сообщили, что к Кивиыли в квартире было обнаружено тело 37-летней женщины с признаками насилия. Ведущая следователь Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп рассказала, что прибывшие на место полицейские сразу же приступили к выяснению всех обстоятельств происшествия.

„Собранные к вечеру пятницу доказательства дали основание полагать, что со смертью женщины может быть связан ее сожитель. Полицейские задержали 35-летнего мужчину в качестве подозреваемого", — сказала капитан полиции Александра Мюрсеп.

Мюрсеп добавила, что собранные доказательства также указывают на то, что насилие по отношению к женщине было применено днем ранее, в четверг. „У нас есть основание полагать, что мужчина причинил женщине насколько тяжкие увечья, что женщина скончалась на следующий день. Все точные обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе начатого уголовного делопроизводства", — сказала капитан полиции.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Лийна Пикма сказала, что на выходных прокуратура подала ходатайство о взятии подозреваемого под стражу.

„Подозреваемый наказывался ранее в уголовном порядке, в том числе и за насильственные преступления", — уточнила прокурор.

Суд согласился с ходатайством прокуратуры и взял мужчину под стражу на два месяца. Уголовное делопроизводство начали по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть. Ведением делопроизводства руководит Вируская окружная прокуратура.

Капитан полиции Александра Мюрсеп добавила, что в случаях, связанных с насилием в близких отношениях, все важнее становится роль окружающих. "Если у кого-то есть подозрение, что в семье его знакомых, друзей или соседей может иметь место насилие, об этом надо обязательно сообщить полиции, позвонив на номер 112", — сказала она.

· Поддержку и консультирование оказывает бесплатный круглосуточный телефон службы помощи жертвам 116 006

· О нуждающихся в помощи детях можно сообщить круглосуточно на номер 116 111

· К региональным сотрудникам службы помощи жертвам можно обратиться по телефону, видеозвонком Skype или э-почте.

· Женские опорные центры открыты для всех нуждающихся в помощи женщин. Контакты осуществляются в соответствии с советами Департамента здоровья, консультации проводятся при необходимости и по телефону или в интернету.

· Центры кризисной помощи для жертв сексуального насилия открыты для всех нуждающихся в помощи.