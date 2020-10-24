Задержан Роман Глуховченко, подозреваемый в убийстве в Ласнамяэ

”Мы связывались с коллегами из Латвии и знаем, что задержание происходило на улице и никто не пострадал”, — сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

По словам окружного прокурора Келли Круузимяги, руководящей ведением уголовного делопроизводства, сейчас начнется работа по доставке Глуховченко в Эстонию. ”Теперь вместо розыска мы сможем сконцентрироваться только на сборе доказательств”, — сказала прокурор.

22 августа чуть после 8 часов утра полиции поступило сообщение о драке на Ляэнемере теэ. По первоначальным данным, конфликт начался в увеселительном заведении и участники конфликта не были знакомы.

Конфликт эскалировался на улице, где с ножом напали на 26-летнего мужчину, вследствие чего пострадавший скончался в больнице. В ходе драки пострадали 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, которых отправили на домашнее лечение после оказания первой помощи. Полицией было установлено, что подозреваемыми являются Максим Васильев, Илья Гайдаленко и Роман Глуховченко. Васильев и Гайдаленко были задержаны и взяты под стражу в августе.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.