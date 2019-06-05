Задержали и отправили протрезвляться: вдрызг пьяная мама выгуливала в коляске ребенка

Полиция определила у молодой мамы опьянение в 4 промилле, и так как женщина была в неважном состоянии, то ее первым делом отвезли протрезвляться. Находившегося в коляске годовалого малыша отправили на попечение социальной службы.

По данным портала Alkoinfo, опьянение в 3,5 промилле оказывает воздействие, схожее с анестезией, применяемой при операциях. В этом состоянии человек может впасть в кому или испытать проблемы с дыханием. Опьянение свыше 4 промилле приводит к нарушениям в работе сердца и может привести к смерти.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск пояснил, что при принятии решения везти нетрезвого человека в больницу или в вытрезвитель, полиция ориентируется не только на показатель промилле. «Полиция оценивает состояние здоровья людей, и, исходя из этого, делается вывод, нуждается ли человек в медицинской помощи или нет».

«Если родитель не может обеспечить своему ребенку надлежащую заботу, то вмешивается государство, чтобы оказать малышу, который не может себе помочь, соответствующую помощь», - добавил он.