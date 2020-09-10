Задействовали "полицию". Мошенники используют новый способ кражи денег со счетов эстоноземельцев

Полиции сообщили, что жительнице Нарвы сначала позвонили с номера +3726310310. Женщине сказали по-русски, что звонят из банка Swedbank и поинтересовались, слышала ли женщина о мошенничествах. Позвонившая мошенница пыталась убедить жертву зайти в интернет-банк. Нарвитянка отказалась и завершила разговор, но через некоторое время ей поступил еще один звонок визуально с номера 6123000. Звонивший представился полицейским и попросил, чтобы женщина сотрудничала с банком. Позже с женщиной снова связался мошенник, жертва последовала инструкциям и в итоге был нанесен ущерб более чем в 4800 евро.

Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе рассказал, что в действительности 612 3000 — это номер инфотелефона Департамента полиции и погранохраны, по которому принимаются входящие звонки, но с которого сотрудники полиции клиентам не звонят.

„Полиция никогда не звонит людям с просьбой зайти в интернет-банк и не спрашивает данные, при помощи которых можно получить доступ к банковскому счету. Получив такой звонок от незнакомого человека, даже если тот утверждает, что звонит из полиции или из банка, такую информацию следует перепроверить. Ни в коем случае нельзя передавать в таком разговоре свои данные", — сказал Юузе и добавил, что если человек сомневается, звонят ли ему из полиции на самом деле, надо прервать звонок и позвонить на номер 112.

„Для предупреждения и раскрытия таких случаев мошенничества мы сотрудничаем с банками, но в рамках этого сотрудничества мы не передаем друг другу личные данные клиентов — такая информация защищена обеими сторонами. Банк может посоветовать клиенту обратиться в полицию и наоборот, но мы никогда не выдаем банку данные об обратившихся к нам людях. Ситуация, когда полиция звонила бы клиенту по просьбе банка, исключена", — подчеркнул капитан полиции Райнет Юузе.

Мошенники используют интернет-телефонию, где есть возможность постоянно менять и генерировать номера с кодами разных стран. "Злоумышленники сознательно выбирают номера с кодом Эстонии, так как такой номер не вызывает подозрения и люди смелее отвечают на такие звонки, чем на звонок с номера с кодом зарубежного государства. Различие с обычным звонком состоит в том, что если на такой номер перезвонить, вам ответит настоящий владелец номера, который и не знает, что с его номера якобы звонили", — добавил Юузе.