10.09.2020, 18:20

Задействовали "полицию". Мошенники используют новый способ кражи денег со счетов эстоноземельцев

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telefonipettus
telefonipettusFoto: PantherMedia / Andriy Popov

В начале месяца полиция получила сообщение об одном случае мошенничества, в котором в телефонной беседе злоумышленник представился полицейским и попросил сотрудничать с банком. При помощи интернет-телефонии жертве был сделан звонок визуально с номера 612 3000.

Полиции сообщили, что жительнице Нарвы сначала позвонили с номера +3726310310. Женщине сказали по-русски, что звонят из банка Swedbank и поинтересовались, слышала ли женщина о мошенничествах. Позвонившая мошенница пыталась убедить жертву зайти в интернет-банк. Нарвитянка отказалась и завершила разговор, но через некоторое время ей поступил еще один звонок визуально с номера 6123000. Звонивший представился полицейским и попросил, чтобы женщина сотрудничала с банком. Позже с женщиной снова связался мошенник, жертва последовала инструкциям и в итоге был нанесен ущерб более чем в 4800 евро.

Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе рассказал, что в действительности 612 3000 — это номер инфотелефона Департамента полиции и погранохраны, по которому принимаются входящие звонки, но с которого сотрудники полиции клиентам не звонят.

„Полиция никогда не звонит людям с просьбой зайти в интернет-банк и не спрашивает данные, при помощи которых можно получить доступ к банковскому счету. Получив такой звонок от незнакомого человека, даже если тот утверждает, что звонит из полиции или из банка, такую информацию следует перепроверить. Ни в коем случае нельзя передавать в таком разговоре свои данные", — сказал Юузе и добавил, что если человек сомневается, звонят ли ему из полиции на самом деле, надо прервать звонок и позвонить на номер 112.

„Для предупреждения и раскрытия таких случаев мошенничества мы сотрудничаем с банками, но в рамках этого сотрудничества мы не передаем друг другу личные данные клиентов — такая информация защищена обеими сторонами. Банк может посоветовать клиенту обратиться в полицию и наоборот, но мы никогда не выдаем банку данные об обратившихся к нам людях. Ситуация, когда полиция звонила бы клиенту по просьбе банка, исключена", — подчеркнул капитан полиции Райнет Юузе.

Мошенники используют интернет-телефонию, где есть возможность постоянно менять и генерировать номера с кодами разных стран. "Злоумышленники сознательно выбирают номера с кодом Эстонии, так как такой номер не вызывает подозрения и люди смелее отвечают на такие звонки, чем на звонок с номера с кодом зарубежного государства. Различие с обычным звонком состоит в том, что если на такой номер перезвонить, вам ответит настоящий владелец номера, который и не знает, что с его номера якобы звонили", — добавил Юузе.

„Чем информированнее люди о разных видах мошенничества, тем хитрее становятся мошенники, которые постоянно ищут возможности и придумывают новые легенды, чтобы обмануть людей. В данном случае мошенникам удалось вызвать доверие, представивших полицейским, но таким образом мошенники могут злоупотребить номерами и именами других предприятий и госучреждений, которым наши жители доверяют, — Райнет Юузе. — В любом случае, получив такой звонок, будьте осторожны. Не надо по звонку незнакомца заходить в интернет-панк, называть свой номер пользователя или вводить PIN-коды. Такой звонок надо прервать и позвонить на 112".

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Прийт Хейнсоо сказал, что ведение делопроизводства по этому случаю ведется таким же образом, как по другим похожих случаям, когда людям звонили якобы из банка. "Происходит столкновения виртуального и реального — сделки совершаются виртуально, а последствия этого — реальные, — говорит Хейнсоо. — Крайне цинично и низко использовать доверие людей к организации, которой законом поставлена задача обеспечивать безопасность людей и которая это доверие полностью заслуживает".

Полиции на данный момент известно лишь об одном случае, когда звонок визуально был сделан с номера инфотелефона полиции. Полиция просит людей, получивших звонки якобы от имени полиции с номера 6123000, сообщить об этом по номеру 112, даже если человек не понес материального ущерба.

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