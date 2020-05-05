За три месяца в Эстонии утонуло больше людей, чем за тот же период прошлого года(4)
С января по март в Эстонии утонули 16 человек, что в три раза больше, чем в тот же период в прошлом году.
С января по март в Эстонии утонули 16 человек, что в три раза больше, чем в тот же период в прошлом году.
”Год начался достаточно грустно, потому что так много утонувших, как за первые три месяца, не было уже 10 лет. По-прежнему основной причиной несчастий на воде является алкоголь, а сегодня еще и погодные условия”, — сказал эксперт отдела предотвращения Спасательного Департамента Микко Виркала.
Чаще всего жертвами происшествий на воде становились мужчины, женщин всего 3. Средний возраст утопленника 65 лет. Более половины утонувших были в состоянии алкогольного опьянения, средняя степень опьянения была 2,7 промилле, самый высокий показатель — 5,66 промилле. Из погибших в результате несчастных случаев на воде 9 поскользнулись или упали, почти в половине случаев место происшествия представляло собой пруд, но утонувших находили также в море или в канавах.
”Рассматривая места происшествий, можно заметить, что канавы были полны воды, c высокими краями, берега были мягкие и скользкие. Можно предположить, что большая часть несчастных случаев произошла из-за погодных условий”, — заметил Виркала. В течение трёх месяцев норма осадков и температура были выше нормы.
В апреле этого года утонули 3 человека, 2 из них погибли из-за падения в канаву. Более точные причины ещё выясняются. В мае в происшествиях на воде погибли 2 человека.
Спасательный департамент призывает всех замечать пожилых родственников и следить, чтобы водоёмы около их домов были безопасными. ”Чтобы избежать случайного падения в водоём около своего дома, его нужно оградить забором, открытые колодца стоит закрыть, а крутые берега расчистить от мусора”, — объяснил Микко Виркала. ”Также мы призываем людей продумывать свои действия и принимать безопасные решения. По возможности, стоит в колодец поставить насос, чтобы пожилому человеку не приходилось набирать воду согнувшись. Так можно избежать опасности поскользнуться и упасть в колодец”, — добавил он.
В прошлом году в происшествиях на воде погибли 36 человек, это самый маленький результат за последние года.
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