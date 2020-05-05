За три месяца в Эстонии утонуло больше людей, чем за тот же период прошлого года

”Год начался достаточно грустно, потому что так много утонувших, как за первые три месяца, не было уже 10 лет. По-прежнему основной причиной несчастий на воде является алкоголь, а сегодня еще и погодные условия”, — сказал эксперт отдела предотвращения Спасательного Департамента Микко Виркала.

Чаще всего жертвами происшествий на воде становились мужчины, женщин всего 3. Средний возраст утопленника 65 лет. Более половины утонувших были в состоянии алкогольного опьянения, средняя степень опьянения была 2,7 промилле, самый высокий показатель — 5,66 промилле. Из погибших в результате несчастных случаев на воде 9 поскользнулись или упали, почти в половине случаев место происшествия представляло собой пруд, но утонувших находили также в море или в канавах.

”Рассматривая места происшествий, можно заметить, что канавы были полны воды, c высокими краями, берега были мягкие и скользкие. Можно предположить, что большая часть несчастных случаев произошла из-за погодных условий”, — заметил Виркала. В течение трёх месяцев норма осадков и температура были выше нормы.

В апреле этого года утонули 3 человека, 2 из них погибли из-за падения в канаву. Более точные причины ещё выясняются. В мае в происшествиях на воде погибли 2 человека.

Спасательный департамент призывает всех замечать пожилых родственников и следить, чтобы водоёмы около их домов были безопасными. ”Чтобы избежать случайного падения в водоём около своего дома, его нужно оградить забором, открытые колодца стоит закрыть, а крутые берега расчистить от мусора”, — объяснил Микко Виркала. ”Также мы призываем людей продумывать свои действия и принимать безопасные решения. По возможности, стоит в колодец поставить насос, чтобы пожилому человеку не приходилось набирать воду согнувшись. Так можно избежать опасности поскользнуться и упасть в колодец”, — добавил он.

В прошлом году в происшествиях на воде погибли 36 человек, это самый маленький результат за последние года.