За три дня запретили въезд в Эстонию 11 украинцам: двое из них нарушали ПДД, один работал нелегально

27 сентября чиновник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры провел делопроизводство о нелегальном пребывании в стране в отношении гражданина Украины 1997 года рождения, который прибыл в шенгенскую зону через Венгрию. Будучи в Эстонии, мужчина неоднократно нарушал Закон о дорожном движении. По оценке полиции, лицо не заслуживает доверия и его дальнейшее пребывание в Эстонии может угрожать общественному порядку. Чиновник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры досрочно прекратил срок его пребывания в стране, ему оформили предписание покинуть Эстонию и запрет на въезд на три года.

28 сентября через Таллиннский аэропорт хотел отправиться в Минск гражданин Республики Беларусь 1989 года рождения, который незаконно находился на территории Шенгенских стран 76 дней. Ему оформили предписание покинуть Эстонию и применили запрет на въезд на территорию Шенгенских стран на три года.

29 сентября в Таллиннский аэропорт из Кутаиси прибыли четыре гражданина Грузии: все мужчины — один 1999 года рождения, один 1979 года рождения, один 1972 года рождения и один 1984 года рождения. У лиц отсутствовали соответствующие документы, которые оправдывали бы цель и условия поездки, а также достаточные средства к существованию с учетом продолжительности пребывания в стране. Всем лицам оформили запреты на въезд и до обратного рейса отправили их в нешенгенскую зону Таллиннского аэропорта.

29 сентября чиновник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры провел делопроизводство о нелегальном пребывании в стране в отношении гражданина Украины 1975 года рождения, который по прибытии утверждал, что приехал к своему другу и на поиски работы. 29 сентября лицо управляло в Таллинне моторным транспортным средством, не имея водительских прав соответствующей категории. В отношении мужчины начали делопроизводство о проступке, вдобавок он работал в Эстонии нелегально. Разрешенный срок безвизового пребывания мужчины сократили досрочно и оформили ему предписание покинуть страну и Шенгенскую зону.