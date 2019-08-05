05.08.2019, 15:05

За три дня в Таллинне зарезали двоих мужчин

 (10)
rus.delfi.ee
EST
За три дня в Таллинне зарезали двоих мужчин
Anni Õnneleid

По сообщению Пыхьяской префектуры, в воскресенье и в пятницу в Таллинне произошло два случая поножовщины, в результате чего погибли двое мужчин.

В воскресенье в квартире дома на бульваре Сыпрузе в Мустамяэ 62-летний мужчина зарезал живущего в том же подъезде 51-летнего соседа. Потерпевший умер на месте преступления. Полиция задержала подозреваемого.

В пятницу в развлекательном заведении на бульваре Мере 71-летний мужчина ударил ножом 47-летнего мужчину и причинил ему тяжкие телесные повреждения. Скорая доставила пострадавшего в больницу, где он в воскресенье скончался. Полиция задержала подозреваемого, суд дал санкцию на его арест.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: