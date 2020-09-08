За сутки в Таллинне пострадали в ДТП пешеход, велосипедист и автомобилист

Первое ДТП произошло в 7:30 у дома по адресу Ретке теэ, 22 на дороге в жилой зоне, где, по первоначальным данным, 34-летняя женщина на велосипеде выехала с тротуара на проезжую часть перед автомобилем Škoda Octavia, которым управлял 47-летний мужчина.

Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Второе ДТП произошло в 9:01 у дома по адресу Тоома, 1/3, где, по первоначальным данным, управлявший автомобилем Ford Focus 43-летний мужчина наехал на пешеходном переходе на пересекавшую проезжую часть 60-летнюю женщину.

Пешехода доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Еще одно ДТП произошло в 12:36 у дома по адресу Теэстузе, 103, где, по первоначальным данным, 54-летняя женщина на автомобиле Fiat Crome совершила поворот налево и выехала наперерез ехавшему навстречу автомобилю Dodge Challenger, которым управлял 49-летний мужчина.

Водителя Fiat доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.