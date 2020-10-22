За сутки в ДТП пострадали три человека на самокатах, в том числе 13-летний мальчик

В 14:00 произошло ДТП в Пярну у дома по адресу Папинийду, 15, где 22-летний мужчина на электросамокате врезался в прицеп грузовика Renault T, которым управлял 53-летний мужчина. Ехавшего на самокате доставили в Пярнускую больницу.

В 14:32 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Виймси в поселке Хаабнеэме на перекрестке Рохунеэме теэ и Хунди теэ, где автомобиль Volkswagen Tiguan, которым управляла 54-летняя женщина, столкнулся с пересекавшим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате 13-летним мальчиком. Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 19:35 сообщили о ДТП в Таллинне у дома по адресу Рявала пст, 12, где автомобиль Honda Civic, которым управляла 32-летняя женщина, столкнулся с пересекавшей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате 18-летней девушкой. Девушку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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