За сутки в ДТП пострадали три человека на самокатах, в том числе 13-летний мальчик
В среду произошло три ДТП, в которых пострадавшим оказался человек на самокате или электросамокате.
В среду произошло три ДТП, в которых пострадавшим оказался человек на самокате или электросамокате.
В 14:00 произошло ДТП в Пярну у дома по адресу Папинийду, 15, где 22-летний мужчина на электросамокате врезался в прицеп грузовика Renault T, которым управлял 53-летний мужчина. Ехавшего на самокате доставили в Пярнускую больницу.
В 14:32 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Виймси в поселке Хаабнеэме на перекрестке Рохунеэме теэ и Хунди теэ, где автомобиль Volkswagen Tiguan, которым управляла 54-летняя женщина, столкнулся с пересекавшим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате 13-летним мальчиком. Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.
В 19:35 сообщили о ДТП в Таллинне у дома по адресу Рявала пст, 12, где автомобиль Honda Civic, которым управляла 32-летняя женщина, столкнулся с пересекавшей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате 18-летней девушкой. Девушку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Похоронили в свадебном платье. Триумф и трагедия гимнастки
Не стоит делать КТ "на всякий случай": вот почему
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели
Какие красивые: Симоньян впервые открыто показала детей