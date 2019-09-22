За сутки в ДТП пострадали два велосипедиста. Один из них был пьян

В 14:42 сообщили о ДТП в Харьюмаа, в волости Сауэ, у перекрестка дороги Муналаскме-Лайтсе теэ и улицы Сельтсимая, где двигавшийся по велосипедно-пешеходной дорожке велосипедист, 59-летний мужчина, с признаками алкогольного опьянения потерял контроль над транспортным средством и упал. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 15:02 сообщили о ДТП в Таллинне, у дома по адресу Раадику, 9, где велосипедист, 49-летний мужчина, потерял контроль над транспортным средством и упал. Велосипедиста доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 22:45 произошло ДТП в Пылвамаа, в деревне Кроотузе волости Канепи, у перекрестка Кроотузе теэ и улицы Кельдримяэ, где 57-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo съехал с дороги налево и врезался в дерево. Водителя машины отвезли в Пылваскую больницу на осмотр.