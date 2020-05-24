За сутки сразу пять велосипедистов попали в ДТП с последующей госпитализацией

Днем 23.05 в парке Нийду в Пярну с возвышенности спускался на велосипеде 66-летний мужчина. Навстречу прогуливались два человека с собакой. Собака была на ремне, который перегородил дорогу. Велосипедист резко затормозил и упал. Его доставили в местную больницу.

В волости Ляэне-Харью на 28-м километре шоссе Таллинн - Палдиски в одного велосипедиста (36-летнего мужчину) сзади врезался другой велосипедист (тоже 36-летний мужчина). Первого пришлось доставить в больницу.

В Выру на дороге, ведущей из двора дома номер 71, столкнулись 27-летняя велосипедистка и автомобиль Volvo V70, за рулем которого находился 57-летний мужчина. Обстоятельства ДТП уточняются, велосипедистка доставлена в больницу.

Вечером субботы в Таллинне на улице Малева (у дома номер 1) 29-летняя женщина потеряла управление велосипедом, упала и была доставлена в больницу.

Поздно вечером аналогичный случай произошел в Нымме, где 17-летний молодой человек потерял контроль над велосипедом, врезался в столб и упал. Пострадавшего доставили в больницу. Защитного шлема у него не было.