За сутки сразу два жителя Таллинна стали жертвами лжеработников банков

10 августа полиция приступила к расследованию случая, когда якобы работник банка попросил потерпевшего войти по телефону в интернет банк, чтобы проверить подозрительные сделки. Позже человек обнаружил, что с его счета пропали 2400 евро.

В тот же день было возбуждено уголовное дело по еще одному схожему случаю: лжеработник банка позвонил пострадавшему и сообщил, что кто-то зашел на его банковский счет. Потерпевшего попросил зайти в интернет-банк через Smart-ID, чтобы проверить все обстоятельства. Позже человек обнаружил, что с его счета исчезли 808 евро.