За сутки на пешеходных переходах попали под авто несколько человек

В 17:38 произошла авария на перекрестке Марья и Мустамяэ теэ в Талинне, где легковой автомобиль Hyundai Getz под управлением 54-летней женщины при совершении поворота налево сбил 42-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый свет. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 22:33 произошла авария на столичной улице Паэкааре , где 57-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Corolla сбил 74-летнего мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 13:44 произошла авария на парковке Вабазузе, 39 в Валга, где 65-летняя женщина, проходя между автомобилями, попала под легковое авто Toyota Corolla, которым управлял 71-летний мужчины. Пешехода доставили в Валгаскую больницу.

В 06:15 на перекрестке Акадеэмия теэ и Кадака теэ в Таллинне 62-летняя женщина на легковом автомобиле Škoda Fabia при совершении поворота налево наехала на пешеходном переходе на 50-летнюю женщину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.