23.12.2020, 20:51
За сутки еще два жителя столицы стали стали жертвами лжеработников банка. Смотрите, какой номер телефона используют мошенники!
За минувшие сутки, 22 декабря, таллиннская полиция получила еще два заявления от жителей столицы о том, что они пали жертвами мошенников, представляющихся работниками Swedbank.
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