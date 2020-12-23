За сутки еще два жителя столицы стали стали жертвами лжеработников банка. Смотрите, какой номер телефона используют мошенники!

В одном случае злоумышленники позвонили 59-летней женщине, проживающей в Пыхья-Таллинне и, используя данные ее счета и ее собственное содействие, сняли с ее счета 7970 евро.

В другом случае преступники задурили голову 42-летнему жителю Ласнамяэ. Мужчина потерял 2006 евро.

В обоих случаях лжеработники банка звонили потерпевшим с номера телефона 6310311.

Этот же номер телефона упоминался и в одном эпизоде мошенничества из вчерашней сводки полиции.