За семейное насилие мужчина получил более девяти лет тюрьмы

Сегодня Харьюский уездный суд признал 45-летнего мужчину виновным в семейном насилии.
Совокупное наказание за вымогательство, применение физического насилия и угрозы составило 9 лет и 4 месяца лишения свободы. Также ему в течение трех лет запрещено приближаться к своим жертвам.
Удовлетворил суд и гражданские иски потерпевших на общую сумму в более чем 40 000 евро. Также осужденный должен возместить процессуальные расходы на 2289,20 евро.
Согласно обвинению, 45-летний мужчина применял насилие в отношении двух женщин, состоявших с ним в близких отношениях, а также угрожал им физическим насилием и убийством. Кроме того, он использовал угрозы и насилие с целью вымогательства.
Решение пока в силу не вступило.
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