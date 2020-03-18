За семейное насилие мужчина получил более девяти лет тюрьмы

Совокупное наказание за вымогательство, применение физического насилия и угрозы составило 9 лет и 4 месяца лишения свободы. Также ему в течение трех лет запрещено приближаться к своим жертвам.

Удовлетворил суд и гражданские иски потерпевших на общую сумму в более чем 40 000 евро. Также осужденный должен возместить процессуальные расходы на 2289,20 евро.

Согласно обвинению, 45-летний мужчина применял насилие в отношении двух женщин, состоявших с ним в близких отношениях, а также угрожал им физическим насилием и убийством. Кроме того, он использовал угрозы и насилие с целью вымогательства.

Решение пока в силу не вступило.

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