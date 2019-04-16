За прошедшие сутки в Эстонии произошло несколько аварий: в одной столкнулось три машины, в другой — четыре

Вчера в 07:54 произошла авария в уезде Йыгевамаа. 19-летний молодой человек за рулем BMW 520 врезался в Audi A4, которая остановилась на обочине, за рулем которой был 48-летний мужчина. Из-за столкновения Audi, в свою очередь, врезалась в Volkswagen Passat, за рулем которого был 49-летний мужчина. Водителя BMW доставили в клинику Тартуского университета.

В 12:23 сообщили о происшествии в Таллинне, рядом с автобусной остановкой Kose tee. В автобусе, за рулем которого был 54-летний мужчина, упала 77-летняя пассажирка. Для проверки здоровья ее доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 17:41 сообщили об аварии в Таллинне. 44-летний мужчина за рулем BMW 525D врезался в автомобиль BMW 316l, который ехал впереди и за рулем которого была 23-летняя женщина. Из-за этого женщина врезалась в Volkswagen Passat, а тот, в свою очередь, в автомобиль Renault Scenic. Водителя BMW 316l доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.