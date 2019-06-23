23.06.2019, 08:04
За прошедшие сутки полиция задержала почти 40 водителей в нетрезвом состоянии(1)
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 37 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также двоих в наркотическом опьянении.
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