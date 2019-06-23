23.06.2019, 08:04

За прошедшие сутки полиция задержала почти 40 водителей в нетрезвом состоянии

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rus.delfi.ee
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Öö politseinikuna
Janette haarab kaasa alkomeetri, mis on politseinike igapäevane töövahend ning mille kasutamist tuleb ette ka eesootaval reedeööl.

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 37 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также двоих в наркотическом опьянении.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

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