23.06.2019, 08:04
За прошедшие сутки полиция задержала почти 40 водителей в нетрезвом состоянии(3)
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 37 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также двоих в наркотическом опьянении.
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