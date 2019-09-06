06.09.2019, 07:40
За прошедшие сутки полиция задержала почти 13 водителей в нетрезвом состоянии
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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