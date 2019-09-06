06.09.2019, 07:40
За прошедшие сутки полиция задержала почти 13 водителей в нетрезвом состоянии(5)
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 13 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
В России создали уникальный двигатель для автомобилей
СМИ узнали, зачем на горевшей подлодке были офицеры
Ложись и не рыпайся: что мигранты творят в Европе
Мать погибшего в Турции ребенка пролила свет на произошедший ужас