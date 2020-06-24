24.06.2020, 09:06

За прошедшие сутки полиция задержала более 50 водителей в нетрезвом состоянии


EST
Narva
Alkomeetrisse puhumine.Foto: Ilmar Saabas

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 52 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает полиция в соцсетях, с 6:00 вторника до 6:00 среды на трезвость были проверены 6211 водителей. У 52 из них было выявлено алкогольное опьягнение. 185 водителей превысили скорость.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

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