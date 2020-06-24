За прошедшие сутки полиция задержала более 50 водителей в нетрезвом состоянии

Eile hommikul kella 6-st täna hommikul kella 6-ni kontrollisime üle Eesti 6211 juhi kainust ja tabasime 52 joobes juhti. Kiiruseületajaid oli 185. Enne rooli istumist veendu, et oled kaine ja roolis olles ära kihuta! #Liiklus #Politsei pic.twitter.com/9c4HMc4xLL — Politsei (@Politsei) June 24, 2020

Как сообщает полиция в соцсетях, с 6:00 вторника до 6:00 среды на трезвость были проверены 6211 водителей. У 52 из них было выявлено алкогольное опьягнение. 185 водителей превысили скорость.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

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