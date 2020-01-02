02.01.2020, 10:20
За прошедшие сутки полиция задержала более 40 водителей в нетрезвом состоянии
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 43 водителя в состоянии алкогольного опьянения, а также одного в наркотическом состоянии.
Ким Чен Ын впервые не выступил с новогодним обращением
Ушла из жизни известная красавица-актриса, звезда 60-х годов
Крутой сезон Кристины: как Пронженко добивается успеха
Оливер Кан вошел в совет директоров мюнхенской "Баварии"