За прошедшие сутки полиция задержала более 30 водителей в нетрезвом состоянии

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 31 водителя в состоянии алкогольного опьянения, а также двоих в наркотическом опьянении.
Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.
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