25.07.2019, 07:22
За прошедшие сутки полиция задержала более 20 водителей в нетрезвом состоянии(1)
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 22 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также одного в наркотическом опьянении.
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