За прошедшие сутки полиция задержала 9 водителей в нетрезвом состоянии

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также одного в наркотическом опьянении.
Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Вы успешно зарегистрированы в качестве подписчика рассылки Delfi!
Что означает эхо в телефонных разговорах
Китайские ученые раскрыли смертельную опасность дневного сна
Родила 10-х, а выглядит как топ-модель: секрет жены Хадарцева
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев