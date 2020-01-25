25.01.2020, 09:20
За прошедшие сутки полиция задержала 8 водителей в нетрезвом состоянии
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
В США заявили о перемещении человека в любое место Земли за 1 час
У сказки про выигранный миллиард оказался грустный конец
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты
Неожиданное откровение матери беременной 13-летней школьницы