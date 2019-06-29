За прошедшие сутки полиция задержала 7 водителей в нетрезвом состоянии

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения
Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.
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