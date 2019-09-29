За прошедшие сутки полиция задержала 40 водителей в нетрезвом состоянии

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 40 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.
Стали известны подробности смерти режиссера Марка Захарова
Стало известно, кто увел в лес мальчика из машины под Омском
Власти Чечни честно сообщили о заболевании Кадырова
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске