08.07.2019, 07:24
За прошедшие сутки полиция задержала 21 водителя в нетрезвом состоянии
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 21 водителя в состоянии алкогольного опьянения
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