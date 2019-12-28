28.12.2019, 09:20
За прошедшие сутки полиция задержала 17 водителей в нетрезвом состоянии
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также двоих в наркотическом состоянии.
Как увеличить отдачу тепла от батареи: помог совет соседа
Акжаркын Турлыбай пожизненно останется в тюрьме Китая
«Зачем Плющенко полез»: Жулин о конфликте Тутберидзе с Тарасовой
Зарезали и контрольный в голову